تماثيل غريبة تظهر في واشنطن قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو)

قام فنان غير معروف بوضع تمثال برونزي مثير للجدل قرب مبنى الكابيتول الأمريكي، بجوار "الناشيونال مول"، وذلك قبل أسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

والتمثال يجسد نسخة معدلة من هدية قُدمت لزعيمة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ويظهر على شكل رمز تعبيري للبراز.

وعلى قاعدة التمثال، كُتب: "يخلّد هذا النصب ذكرى الرجال والنساء الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وارتكبوا أعمال تخريب في تلك القاعات التاريخية بهدف تغيير نتائج الانتخابات".

كما كُتب أيضًا "الرئيس ترامب وصف أبطال 6 يناير بأنهم وطنيون ومحاربون لا يُستهان بشجاعتهم، ويقف هذا النصب تكريمًا لجرأتهم وإرثهم الذي لا يُنسى".

ولم يكن هذا النصب السياسي الوحيد الذي ظهر في واشنطن، مع نصب تمثال آخر بالقرب من البيت الأبيض، في ساحة الحرية، عبارة عن "شعلة تيكي" أطلق عليها "شعلة دونالد جيه ترامب الأبدية".

