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تماثيل غريبة تظهر في واشنطن قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو)

03:05 م الخميس 31 أكتوبر 2024

تماثيل غريبة تظهر في واشنطن

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(وكالات)

قام فنان غير معروف بوضع تمثال برونزي مثير للجدل قرب مبنى الكابيتول الأمريكي، بجوار "الناشيونال مول"، وذلك قبل أسبوع من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

والتمثال يجسد نسخة معدلة من هدية قُدمت لزعيمة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ويظهر على شكل رمز تعبيري للبراز.

وعلى قاعدة التمثال، كُتب: "يخلّد هذا النصب ذكرى الرجال والنساء الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وارتكبوا أعمال تخريب في تلك القاعات التاريخية بهدف تغيير نتائج الانتخابات".

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كما كُتب أيضًا "الرئيس ترامب وصف أبطال 6 يناير بأنهم وطنيون ومحاربون لا يُستهان بشجاعتهم، ويقف هذا النصب تكريمًا لجرأتهم وإرثهم الذي لا يُنسى".

ولم يكن هذا النصب السياسي الوحيد الذي ظهر في واشنطن، مع نصب تمثال آخر بالقرب من البيت الأبيض، في ساحة الحرية، عبارة عن "شعلة تيكي" أطلق عليها "شعلة دونالد جيه ترامب الأبدية".

وحملت اللوحة المرفقة مع التمثال رسالة تقدير للرئيس ترامب، حيث جاء فيها: "هذا التمثال يكرم الرئيس دونالد ترامب والأشخاص الذين دافع عنهم بشجاعة في مسيرة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا عام 2017، رغم أن البعض وصفهم بأنصار تفوق البيض، إلا أن الرئيس دافع عنهم بشدة ضد الاتهامات".

تماثيل غريبة تظهر في واشنطن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تمثال برونزي مثير للجدل مبنى الكابيتول الأمريكي
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