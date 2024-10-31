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171 مستوطنًا إسرائيليًا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

01:58 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله – (أ ش أ)

اقتحم 171 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شهود عيان أفادوا بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا الطقوس التلمودية، كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.

وفى سياق آخر، أفادت "وفا" باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق الصحابة وسط مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى القدس في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوبي المدينة.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل المسجد الأقصى
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