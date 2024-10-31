إعلان

تايوان: إصابة 27 شخصا بسبب إعصار "كونج-ري" وفقدان سائحين من التشيك

11:45 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

إعصار أوسكار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تايبيه- (د ب أ)

تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "كونج-ري"، في إصابة 27 شخصا بأنحاء مختلفة من تايوان، بينما فُقد سائحان من جمهورية التشيك، ولم تفلح محاولات التواصل معهما، بحسب ما أورده مركز عمليات الطوارئ المركزي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) بأنه حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي، أبلغ مركز عمليات الطوارئ المركزي عن إصابة 27 شخصا بسبب الإعصار، دون تسجيل حالات وفاة.

ومع ذلك، قال مركز عمليات الطوارئ المركزي إنه لم يتمكن بعد من التواصل مع سائحين اثنين من التشيك، أكد دخولهما متنزه تاروكو الوطني.

ولم ترد تقارير عن مفقودين آخرين.


إعصار التشيك تايوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زعيم كوريا الشمالية: إطلاق الصاروخ العابر للقارات يظهر "إرادتنا في الرد" على الأعداء

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة