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السعودية تؤكد على ارتباط أمن المنطقة بحل الدولتين بشكل أساسي

04:48 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

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(وكالات)

ٌقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية ترفض ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك خلال كلمته باجتماعات تحالف تنفيذ حل الدولتين المنعقدة بالرياض.

ويحضر اجتماعات حل الدولتين مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ودبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية في اجتماعات تستمر لمدة يومين وتهدف إلى تقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين، مؤكدًا على أن إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية السعودي، على دعم المملكة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا للعمل في قطاع غزة.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي السعودية
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