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جيش الإسرائيلي يدعو سكان بعلبك اللبنانية إلى إخلاء منازلهم

02:12 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان مدينة بعلبك اللبنانية بإخلاء منازلهم بشكل عاجل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم، "إنذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس جيش الدفاع سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم ولا ينوي المساس بكم".

وأضاف :"من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال خارج المدينة والقرى عبر محاور أوتوستراد زحلة – بعلبك ، وطريق نحلة – بعلبك ، طريق الأرز – بعلبك".

وأكد أن "التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية قد يعرضكم للخطر".

جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل أفيخاي أدرعي
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