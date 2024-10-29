جيش الاحتلال يحقق بسقوط مسيرة في نهاريا (فيديو
09:41 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
جيش الاحتلال يحقق بسقوط مسيرة في نهاريا (فيديو)
وكالات
قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق مسيرة من لبنان سقطت في منطقة نهاريا، ويجري التحقيق في الأمر.
من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في بلدات عدة بإصبع الجليل للاشتباه في تسلل مسيرات.
ترجمة قدس| من مكان سقوط الطائرة المسيرة في "نهاريا" شمال فلسطين قبل قليل. pic.twitter.com/jNrB2qtYc8— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 29, 2024
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