جيش الاحتلال يحقق بسقوط مسيرة في نهاريا (فيديو)

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق مسيرة من لبنان سقطت في منطقة نهاريا، ويجري التحقيق في الأمر.

من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في بلدات عدة بإصبع الجليل للاشتباه في تسلل مسيرات.