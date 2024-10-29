الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في نهاريا ومحيطها

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، دوي صفارات الإنذار في نهاريا ومحيطها، بحسب سكاي نيوز.

ورصد الجيش الإسرائيلي، 5 صواريخ نحو الجليل الأعلى سقط بعضها دون إصابات، بحسب ما ذكرته الغد الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكدت الوكالة اللبنانية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 3 غارات إسرائيلية على إقليم التفاح بالجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد 60 شخصا وجرح 58 من جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل.