بلينكن يثني على جهود التشيك الإنسانية والعسكرية في دعم أوكرانيا

واشنطن- (أ ش أ)

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بدور التشيك القيادي في دعم أوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي، مشيرا إلى إسهامها البارز في تقديم الذخيرة والأسلحة وتوفير التدريب والمساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين، واصفا هذا الدور بأنه نموذج يحتذى للدول المحبة للحرية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته، اليوم الاثنين، بمناسبة يوم التشيك الوطني - أن بلينكن أكد متانة العلاقات التي تربط الولايات المتحدة والتشيك، والتي تمتد منذ عهد الرئيسين توماش ماساريك وودرو ويلسون، حيث ساهمت الشراكة بين البلدين في تعزيز قضايا الحرية والديمقراطية.

وأضاف بلينكن أن التعاون الأمريكي-التشيكي يعزز الأمن العالمي ويعود بالنفع على شعبي البلدين، من خلال الروابط الاقتصادية العميقة، والالتزام المشترك تجاه حلف الناتو، والشراكة في مجالات أمن الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة، إضافةً إلى برامج التبادل الثقافي والشعبي التي تدعم العلاقات الثنائية.

واختتم بلينكن بتقديم تهانيه للشعب التشيكي، متمنيا لهم يوما وطنيا سعيدا ونجاحا مستمرا في السنوات المقبلة.