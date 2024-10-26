إعلان

انتهاك لسيادتها.. السعودية تدين الاستهداف الإسرائيلي لإيران

09:58 ص السبت 26 أكتوبر 2024

الطيران الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الرياض- (د ب أ)

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران والذي يعد "انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت المملكة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية(واس)، على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وحثت المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.

ودعت المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

السعودية الاستهداف الإسرائيلي لإيران المملكة العربية السعودية إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية يندد باستمرار التجاوزات الإسرائيلية وانتهاك السيادة اللبنانية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة