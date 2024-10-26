انتهاك لسيادتها.. السعودية تدين الاستهداف الإسرائيلي لإيران

الرياض- (د ب أ)

أعربت المملكة العربية السعودية اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران والذي يعد "انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت المملكة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية(واس)، على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وحثت المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.

ودعت المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.