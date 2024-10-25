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حزب الله يستهدف مستوطنة المنارة وموقع حبوشيت الإسرائيليين

01:41 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة استهداف مستوطنة المنارة وموقع حبوشيت الإسرائيليين بصليات صاروخية.

وقال حزب الله في بيان إنه "استهداف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله عن "استهداف موقع حبوشيت بِصلية صاروخية".

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن اليوم الجمعة استهداف قاعدة الكرمل الإسرائيلية جنوب حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وقال حزب الله في بيان إنه قصف قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) صباح اليوم برشقة صاروخية نوعية.‏

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عن بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

حزب الله اللبناني بيروت إسرائيل
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