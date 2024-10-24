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حزب الله يعلن إحراق دبابتين إسرائيليتين وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح

02:24 م الخميس 24 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس إحراق دبابتين ميركافا إسرائيليتين وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله في بيان صحفي إنه "أثناء اشتباك مجاهدي المقاومة الإسلامية فجر اليوم مع قوات العدو الإسرائيلية في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأضاف، في بيان ثان "يخوض مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية".

ولفت إلى أنه "عند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها المجاهدون بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وأضاف أن ذلك جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".




حزب الله اللبناني بيروت إسرائيل
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