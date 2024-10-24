الاحتلال يتهم 6 صحفيين بقناة الجزيرة بأنهم مقاتلون في المقاومة الفلسطينية

رام الله - (أ ب)

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، ستة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة الفضائية لتغطية الحرب في غزة بأنهم مقاتلون حاليون أو سابقون في صفوف حركات المقاومة الفلسطينية، وهو ما نفته قناة الجزيرة.

واستشهدت إسرائيل بوثائق زعمت أنها عثرت عليها في غزة، ومعلومات استخباراتية أخرى، في توجيه الاتهامات ضد الصحفيين، وجميعهم رجال فلسطينيون.

وقالت إن أربعة منهم ينتمون أو كانوا ينتمون إلى حركة حماس، واثنان إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت الجزيرة إن الاتهامات "ملفقة" و"جزء من نمط أوسع من العداء" تجاهها، مضيفة أن "هذه المزاعم محاولة سافرة لإسكات الصحفيين القلائل المتبقين في المنطقة، وبالتالي إخفاء الحقائق القاسية للحرب عن الجمهور في جميع أنحاء العالم".

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من صحة الوثائق التي نشرتها إسرائيل على الإنترنت لدعم مزاعمها.

ويقع مقر قناة الجزيرة في دولة قطر، حيث يتمركز العديد من كبار مسؤولي حماس، وتعد قطر، التي تمول قناة الجزيرة، لاعباً رئيسياً في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.