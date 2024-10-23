هاريس: الديمقراطيون جاهزون لمواجهة أي إعلان مبكر بفوز ترامب

وكالات

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إن فريقها مستعد لتحدي دونالد ترامب، إذا حاول إعلان فوزه قبل الأوان في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وأضافت هاريس، أنها تركز أولا على التغلب على المرشح الجمهوري، لافتة إلى أن الديمقراطيين "لديهم الموارد والخبرة" إذا حاول ترامب تخريب الانتخابات.

واتهمت هاريس ترامب بمحاولة التراجع عن انتخابات حرة ونزيهة، مضيفة أنه لا يزال ينكر إرادة الشعب، وحرض حشدا عنيفا على مهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي وتعرض حوالي 140 من ضباط إنفاذ القانون للهجوم، بعضهم قتلوا، وهذه مسألة خطيرة للغاية.

واتُهم ترامب جنائيا بمحاولة إلغاء انتخابات 2020، ويرفض الاعتراف بخسارته أمام الرئيس جو بايدن.

وبعد محاولة قانونية فاشلة لإلغاء النتائج، قام حشد من أنصار ترامب بأعمال شغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وهاجموا سلطات إنفاذ القانون في محاولة لوقف التصديق على نتيجة السباق الرئاسي.