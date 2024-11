فوكس نيوز تنفي اتهام موظفة كبيرة بالبنتاجون بتسريب معلومات لصالح إيران

وكالات

قالت كبيرة مراسلي الأمن الوطني الأمريكي في شبكة "فوكس نيوز"، جينيفر جريفين، اليوم الثلاثاء، إن التقارير التي تتحدث عن القبض على مشتبه بها في قضية تسريب المستندات الاستخباراتية حول الرد الإسرائيلي على إيران، غير صحيحة.

وأكدت جريفين في تغريدة على حسابها بمنصة "إكس"، أن المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لم يتحدثوا عن توجيه اتهامات إلى موظفة في مكتب الوزير لويد أوستن، بخلاف ما نشرته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأشارت إلى أنها تحدثت مع الموظفة التي تزعم القناة الإخبارية، أنها متّهمة في تسريب المعلومات، لافتة إلى أنها لا تزال تمارس مهام عملها ولم يتواصل معها مسؤولو الاستخبارات بوزارة الدفاع أو مكتب التحقيقات الفيدرالي.

This story is NOT TRUE. There are no suspects yet in the leak investigation. DoD officials did NOT tell the reporter who wrote the original story for Sky Arabia that the suspect was in the Pentagon’s SOLIC office. Also, I have spoken with the person the reporter alleges was… https://t.co/puEv0GmwSX