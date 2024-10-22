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فوكس نيوز تنفي اتهام موظفة كبيرة بالبنتاجون بتسريب معلومات لصالح إيران

08:56 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

البنتاجون

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وكالات

قالت كبيرة مراسلي الأمن الوطني الأمريكي في شبكة "فوكس نيوز"، جينيفر جريفين، اليوم الثلاثاء، إن التقارير التي تتحدث عن القبض على مشتبه بها في قضية تسريب المستندات الاستخباراتية حول الرد الإسرائيلي على إيران، غير صحيحة.

وأكدت جريفين في تغريدة على حسابها بمنصة "إكس"، أن المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لم يتحدثوا عن توجيه اتهامات إلى موظفة في مكتب الوزير لويد أوستن، بخلاف ما نشرته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأشارت إلى أنها تحدثت مع الموظفة التي تزعم القناة الإخبارية، أنها متّهمة في تسريب المعلومات، لافتة إلى أنها لا تزال تمارس مهام عملها ولم يتواصل معها مسؤولو الاستخبارات بوزارة الدفاع أو مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تم توجيه اتهامات إلى موظفة كبيرة في مكتب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بتسريب وثائق سرية إلى إيران.

وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن الموظفة المشتبه بها تعمل مديرة لمكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة.

وأفاد المسؤول بالنتاجون، أن الموظفة المشتبه بها تمتلك تصريحًا يمنحها حق الاطلاع على معلومات سرية جدا.

البنتاجون موظفة كبيرة بالبنتاجون تسريب معلومات لصالح إيران الرد الإسرائيلي على إيران جينيفر جريفين
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