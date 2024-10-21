وزير خارجية إيطاليا: سنعمل على التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

روما (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده ستعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان - أن أنطونيو تاياني سيقوم اليوم الاثنين، بزيارة إلى إسرائيل وفلسطين، حيث تتضمن الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بينما يلتقي في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وشدد تاياني، بحسب البيان، على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات من أجل تحقيق عملية السلام بحل الدولتين، قائلا: "إن هذا ما دعمته إيطاليا دائما".. كما شدد على ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في لبنان، الذي لا يمكن "التنبؤ بعواقبه"، على حد وصفه.

وفيما يتعلق بقوات الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، أشار وزير الخارجية الإيطالي إلى سيؤكد لنظرائه الإسرائيليين أن أي هجوم على جنود البعثة يعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقرار