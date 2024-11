سيناتورة أسترالية للملك البريطاني: أعد لنا أرضنا أعطنا ما سرقته (فيديو)

(وكالات)

في خطوة لافتة، أثارت السيناتورة الأسترالية من السكان الأصليين ليديا ثورب الجدل بترديد شعارات مناهضة للحكم البريطاني، وذلك عقب خطاب ألقاه الملك تشارلز الثالث في البرلمان الأسترالي.

وفي تصريحات غاضبة استمرت لدقيقة، هاجمت ثورب الملك قائلة: "أعد لنا أرضنا! أعطنا ما سرقته منا!"، وأكدت بلهجة حادة: "هذه ليست أرضك، وأنت لست ملكًا علينا"، في إشارة إلى ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي تعرض لها السكان الأصليون على يد المستعمرين الأوروبيين.

WATCH: The King and Queen look on as Aboriginal Australian senator Lidia Thorpe shouts "You are not my King, you committed genocide against my people. "You destroyed our lands, this is not your land."

The senator was criticised in 2022 was calling Queen Elizabeth II a coloniser pic.twitter.com/UZdGd3P1S9