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سيناتورة أسترالية للملك البريطاني: أعد لنا أرضنا أعطنا ما سرقته (فيديو)

12:35 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

السيناتورة الأسترالية من السكان الأصليين ليديا ثور

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(وكالات)

في خطوة لافتة، أثارت السيناتورة الأسترالية من السكان الأصليين ليديا ثورب الجدل بترديد شعارات مناهضة للحكم البريطاني، وذلك عقب خطاب ألقاه الملك تشارلز الثالث في البرلمان الأسترالي.

وفي تصريحات غاضبة استمرت لدقيقة، هاجمت ثورب الملك قائلة: "أعد لنا أرضنا! أعطنا ما سرقته منا!"، وأكدت بلهجة حادة: "هذه ليست أرضك، وأنت لست ملكًا علينا"، في إشارة إلى ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي تعرض لها السكان الأصليون على يد المستعمرين الأوروبيين.

وجاءت تصريحات ثورب خلال حفل استقبال أقيم في البرلمان بكانبيرا تكريمًا للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، كجزء من جولة الملك الخارجية الأولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان، والتي تشمل أستراليا وساموا وتستمر لمدة تسعة أيام.

,خلال أدائها لليمين الدستورية في عام 2022، هاجمت ثورب الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، قائلة إنها ستخدم "جلالة المستعمرة الملكة إليزابيث الثانية" بدلاً من القسم التقليدي.

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