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BBC

انفجار عبوة حارقة أو ناسفة أمام مقهى غربي ألمانيا دون وقوع إصابات

05:48 م الأحد 20 أكتوبر 2024

انفجار عبوة حارقة فى مقهى غربي ألمانيا

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فتسلار(ألمانيا) - (د ب أ)

انفجرت عبوة حارقة أو ناسفة أمام مقهى في مدينة فتسلار بولاية هيسن غربي ألمانيا.

وأفادت الشرطة بعدم وقوع إصابات جراء الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، لكنها أشارت إلى تعرض أجزاء من المبنى لأضرار، وقالت إن خلفيات الحادث لا تزال غير واضحة.

وبحسب التحقيقات الحالية، قام شخص واحد على الأقل بتفجير العبوة الحارقة أو الناسفة أمام المقهى ثم فرّ هاربًا، وسمع سكان المنطقة دويًا قويًا في الساعة 4:39 صباحًا وأبلغوا الشرطة.

وتم إجلاء سكان المبنى في البداية، وذلك قبل أن يتم السماح لهم بالعودة إلى شققهم لاحقًا، وقالت الشرطة إنه يجري الآن فحص موقع الحادث وتأمين الأدلة، كما يشارك في المهمة خبراء متفجرات من مكتب التحقيقات الجنائية في الولاية.

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