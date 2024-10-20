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BBC

جالانت: ننتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره

05:30 م الأحد 20 أكتوبر 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال زيارة للحدود الشمالية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال تعهد بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما يفعله.

وأكد جالانت وفق ما نقلته القناة 12 العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله اللبناني إلى تدميره.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن أفراد من الدفاع الجوي الإسرائيلي، قولهم إنهم محبطين بسبب فشل التصدي للتهديدات ويعملون على تحسين أدائهم.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن شهود عيان، بسقوط مسيرة أطلقت من لبنان في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت جيش الاحتلال حزب الله الدفاع الجوي الإسرائيلي
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