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BBC

حزب الله يعلن التصدي لقوات إسرائيلية حاولت التسلسل داخل لبنان

10:56 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2024

حزب الله

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بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، في أربعة بيانات منفصلة، اليوم الأربعاء، أن عناصره تصدت لِقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة واشتبكت معها وأجبرتها على التراجع.

واستهدفت عناصر حزب الله أيضا قوات الاحتلال في ثكنة الشوميرا وفي مستوطنتي شتولا ومسكفعام الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع."

وفي بيان ثان أعلن حزب الله أنه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (7:15) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة ."

وفي بيان ثالث أعلن حزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (7:20) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بِصاروخي بركان وحققوا فيه إصاباتٍ مؤكدة".

وأعلن حزب الله في بيان رابع أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصاٍمد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 7:15 من صباح يوم الأربعاء 2-10-‌‏2024 قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة".‏

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس أن قواته بدأت عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

حزب الله قوات إسرائيلية التسلسل داخل لبنان
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