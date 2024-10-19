زلزال بقوة 8 ,4 درجة يضرب جزيرة كريت

أثينا- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 8 ,4 درجة جزيرة كريت الواقعة في جنوب أثينا صباح اليوم السبت.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونقل موقع إيكاثيميريني اليوناني عن المعهد الجيوديناميكي للمرصد الوطني اليوناني أن مركز الزلزال الذي وقع الساعة 1008 صباحا، كان على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق لاسيثي وهي الجزء الواقع بأقصى شرق الجزيرة، وعلى عمق 1 ,8 كيلومتر.

وشهدت المنطقة نفسها زلزالا بقوة 4,4 درجة قبل أيام قليلة.





