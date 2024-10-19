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BBC

إصابة 9 إسرائيليين جراء صواريخ أطلقت من لبنان

01:16 م السبت 19 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

أصيب 9 إسرائيليين اليوم السبت جراء صواريخ أطلقت من لبنان على حيفا والجليل الغربي بشمال إسرائيل .

وقالت نجمة داود الحمراء، وفق ما نشرته قناة 13 الإسرائيلية اليوم، إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة جراء القصف على كريات آتا بحيفا والجليل الغربي.

وكان موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أنه في أعقاب إطلاق الإنذارات في حيفا والكريوت، تم الكشف عن سقوط صاروخ في كريات آتا أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات ومركبة كانت متوقفة بالقرب من مبنى سكني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق حوالي 55 صاروخاً من لبنان خلال الساعة الماضية.


الجيش الإسرائيلي تل أبيب لبنان صواريخ
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