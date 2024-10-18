الرئيس الأمريكي يشكر ألمانيا على دعم أوكرانيا

برلين- (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لألمانيا على دعمها لأوكرانيا.

وقال بايدن في حفل أقيم على شرفه في قصر بلفيو الرئاسي في برلين اليوم الجمعة إن ألمانيا مهتمة بشكل لا يصدق بأوكرانيا، وأضاف: "لقد امتلكت القيادة الألمانية الحكمة في إقرار حدوث نقطة تحول في التاريخ"، مضيفا أن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا تشكل هجوما على ديمقراطية صديقة، وأيضا على المبادئ التي حافظت على السلام والأمن في أوروبا طوال 75 عاما.

وذكر بايدن أن ألمانيا تعمل بلا كلل لضمان انتصار أوكرانيا، وفشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن يصبح حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر اتحادا من أي وقت مضى.

ومنح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الأمريكي وسام الاستحقاق المعروف باسم "الصليب الأكبر"، وهو أعلى وسام تمنحه جمهورية ألمانيا الاتحادية، في وقت سابق اليوم. ومن بين رؤساء الولايات المتحدة الـ14 الذين تولى الحكم منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، لم يحصل على هذا الوسام سوى جورج بوش الأب.

وقال بايدن: "هذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي"، مضيفا أن ألمانيا والولايات المتحدة تتمتعان بتاريخ طويل حافل بالتحولات - من خصوم حرب إلى شركاء مقربين - مؤكدا أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من قوة الديمقراطية وقيمة التحالفات.