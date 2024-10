أول تعليق من بعثة إيران بالأمم المتحدة على اغتيال يحيى السنوار

وكالات

اعتبرت إيران أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، "سيعزز روح المقاومة، بهدف تحرير الأراضي المحتلة".

وكتبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، على حسابها في منصة إكس أن السنوار "سيصبح نموذجاً للشباب والأطفال الذين سيواصلون الطريق نحو تحرير فلسطين. وطالما استمر الاحتلال والعدوان فإن المقاومة ستستمر".

When U.S. forces dragged a disheveled Saddam Hussein out of an underground hole, he begged them not to kill him despite being armed. Those who regarded Saddam as their model of resistance eventually collapsed. However, when Muslims look up to Martyr Sinwar standing on the… pic.twitter.com/S1QUN47y83