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BBC

أول تعليق من بعثة إيران بالأمم المتحدة على اغتيال يحيى السنوار

10:38 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني

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وكالات

اعتبرت إيران أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، "سيعزز روح المقاومة، بهدف تحرير الأراضي المحتلة".

وكتبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، على حسابها في منصة إكس أن السنوار "سيصبح نموذجاً للشباب والأطفال الذين سيواصلون الطريق نحو تحرير فلسطين. وطالما استمر الاحتلال والعدوان فإن المقاومة ستستمر".

اغتيال يحيى السنوار بعثة إيران بالأمم المتحدة يحيى السنوار اغتيال رئيس المكتب السياسي
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