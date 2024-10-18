شهداء وجرحى فلسطينيون إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في غزة

غزة- (أ ش أ)

استشهد، فجر اليوم الجمعة، عددًا من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، وأصيب آخرون، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة غزة.

وأكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، انتشال شهداء أطفال بعد قصف صاروخي من قبل قوات الاحتلال لمنزل في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأفاد المسعفون بانتشال شهيدين من عائلتي شحادة وحسب الله، من منطقة وادي العرايس شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بعد استهدافهما برصاص جيش الاحتلال، وتم نقلهما إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشاروا إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحسيني قرب مفرق ابو مازن بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى الشفاء.

كما استشهد الطفل عبد الرحمن الدلو (12 عامًا) متأثرًا بحروق شديدة أصيب بها، ليلحق بأمه وأخيه شعبان اللذان استشهدا حرقًا في قصف مشفى الأقصى قبل ٤ أيام.

كذلك استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، بعد قصف طيران الاحتلال منزلًا في مخيم الشاطئ.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء بينهم أطفال، وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القديري بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في السياق ذاته، أطلقت زوارق الاحتلال النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,438 فلسطينيًا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.