حزب الله يطلق 50 صاروخًا تجاه شمال إسرائيل

(وكالات)

ٌقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حزب الله اللبناني أطلق اليوم نحو 50 صاروخا تجاه منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وصرح جيش الاحتلال، أنه تم اعتراض بعض المقذوفات وسقوط البعض الأخر في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق اليوم أنه قصف منشأة تخزين تحت الأرض، في الضاحية الجنوبية من بيروت، زعم أنها كانت تحتوي على أسلحة تخص حزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ القصف على الضاحية، بعد زعمه اتخاذ "العديد من الخطوات للتخفيف من خطورة إلحاق أذى بالمدنيين، بما في ذلك تقديم تحذير مسبق للسكان في المنطقة".

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه حصل على "معلومات استخباراتية دقيقة بأن أسلحة استراتيجية تخص حزب الله، تم تخزينها في المنشأة".

وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت الأسبوع الماضي تحذيرات الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية ومناطق أخرى في لبنان ووصفتها بأنها "غير كافية" وفي بعض الحالات "مضللة".