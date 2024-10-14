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أول ظهور لرئيس الأركان الإسرائيلي بعد عملية حيفا (فيديو)

01:41 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

هرتسي هاليفي

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(وكالات)

قام رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بزيارة تفقدية منفصلة لقاعدة تدريب لواء جولاني التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني أمس الأحد.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا كشف فيه عن زيارة جالانت إلى القاعدة المستهدفة اليوم الاثنين، حيث قام بجولة في موقع الهجوم واطلع على التفاصيل الأولية من القادة الميدانيين.

ووصف جالانت الهجوم بأنه "حدث صعب أسفر عن نتائج مؤلمة"، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق شامل وسريع لاستخلاص العبر.

كما أكد جالانت على الجهود التي تبذلها إسرائيل لمواجهة تهديد الطائرات بدون طيار، مشيرًا إلى تركيز الجهود الوطنية على تطوير حلول للتعامل مع هذا الخطر.

من جهة أخرى زار رئيس الأركان هرتسي هاليفي القاعدة، أمس الأحد، حيث أجرى تحقيقًا أوليًا مع القادة هناك، وتحدث مع الفرق الطبية والعسكرية في الموقع.

وفي تصريحاته، قال هاليفي إن "إسرائيل في حالة حرب"، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي استهدف قاعدة تدريب في العمق الإسرائيلي بواسطة طائرة مسيرة يُعد حدثاً صعباً وله نتائج مؤلمة، بحسب تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل أربعة جنود في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية قرب حيفا، وأسفر أيضًا عن إصابة أكثر من 50 آخرين.

هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي عملية حيفا
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