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الاتحاد الأوروبي: نحث إسرائيل على السماح للأونروا بمواصلة عملها في غزة

04:04 م السبت 12 أكتوبر 2024

الاتحاد الأوروبى

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وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي حاليًا.


وحث الاتحاد في بيان إسرائيل على ضمان السماح للأونروا بمواصلة عملها المهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما يتماشى مع تفويضها من الأمم المتحدة.


وفي يوليو الماضي صادق الكنيست بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا منظمة إرهابية، وهو ما وصفته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالإجراء الباطل، و اعتبرته منظمة "التحرير الفلسطينية" استهتارًا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.


الاتحاد الأوروبي غزة اللاجئين الفلسطينيين
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