جيش الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم

وكالات

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم،"حتى إشعار آخر"، مشيرًا إلى أن القتال متواصل في المنطقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "الجيش يواصل استهداف مواقع حزب الله في قراكم أو بالقرب منها"، مضيفًا "من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر".

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رسالة إلى سكان #جنوب_لبنان: انتبهوا منيح!



⭕️ يواصل جيش الدفاع استهداف مواقع #حزب_الله في قراكم أو بالقرب منها. لا نرغب في المساس بسلامتكم، لذا من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر.

⭕️ يُرجى الامتناع عن التوجه جنوبًا، أي شخص يتوجه جنوبًا قد يعرض حياته… pic.twitter.com/PZbsplamGN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024

وفي تدوينة أخرى، اتهم أدرعي حزب الله اللبناني بأنه يستخدم سيارات الإسعاف في نقل عناصره وأسلحته، قائلًا: "جيش الاحتلال كشف مؤخرًا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر الحزب وعدم التعاون معهم".

كشف جيش الدفاع مؤخرًا أن عناصر من #حزب_الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم.

جيش الدفاع يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر… pic.twitter.com/79VVt1z82K — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024

‏وأكد أن "جيش الاحتلال سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها".

ورد مسؤول في الصليب الأحمر اللبناني على هذا الادعاء بالقول: "نعلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" عن كل تحركاتنا ومهماتنا، خصوصًا عند التنقل على الحدود وذلك لتأمين حماية المتطوعين".