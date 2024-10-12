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BBC

جيش الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم

02:17 م السبت 12 أكتوبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم،"حتى إشعار آخر"، مشيرًا إلى أن القتال متواصل في المنطقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "الجيش يواصل استهداف مواقع حزب الله في قراكم أو بالقرب منها"، مضيفًا "من أجل سلامتكم، يُمنع العودة إلى منازلكم حتى إشعار آخر".

وفي تدوينة أخرى، اتهم أدرعي حزب الله اللبناني بأنه يستخدم سيارات الإسعاف في نقل عناصره وأسلحته، قائلًا: "جيش الاحتلال كشف مؤخرًا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر الحزب وعدم التعاون معهم".

‏وأكد أن "جيش الاحتلال سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها".

ورد مسؤول في الصليب الأحمر اللبناني على هذا الادعاء بالقول: "نعلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" عن كل تحركاتنا ومهماتنا، خصوصًا عند التنقل على الحدود وذلك لتأمين حماية المتطوعين".

الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي
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