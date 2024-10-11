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شبكة تجسس في لبنان.. توقيف 15 شخصًا للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل

03:12 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي في لبنان

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وكالات

كشفت مصادر عسكرية لبنانية، اليوم الجمعة، عن توقيف 15 شخصًا للتحقيق معهم في الاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل.

وتدور الشبهات بشأن إقدام الموقوفين على تصوير أماكن استُهدِفت بغارات إسرائيلية، أو تصوير ما بعد استهدافها من جانب الاحتلال، بحسب ما أوردته المصادر.

وتبين أن اثنين من الموقوفين، وهما من الجالية السورية بلبنان، تجنيدهما من قِبل الموساد الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقتٍ سابق، أشار بيان للجيش اللبناني إلى أنه نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس الإسرائيلية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها.

شبكة تجسس لبنان إسرائيل غارات إسرائيلية الموساد الإسرائيلي
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