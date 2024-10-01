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BBC

بايدن: سأتحدث إلى نتنياهو والعواقب على إيران لم تتبين بعد

11:24 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو وجو بايدن

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وكالات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه سيتحدث إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن العواقب على إيران لم تتبين بعد.
وأوضح بايدن أن إفشال الهجوم الإيراني يؤكد على قدرة الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وأهمية التعاون بينهما.
ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن بايدن، قوله إن الولايات المتحدة دعمت دفاع إسرائيل بفاعلية ويبدو أن الهجوم الإيراني لم يكن فعالا.
وأشار بايدن، إلى أن فريق الأمن القومي الأمريكي على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين.
وكانت "رويترز" أشارت إلى أن بايدن أمر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية وإسقاط الصواريخ التي تستهدفها.
فيما نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن مسؤول إسرائيلي، مساء الثلاثاء، قوله إن الهجوم الإيراني يشير إلى أن الحرب قد تم إعلانها على إسرائيل.
وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن جلسة الطاقم الوزاري الأمني المصغر التي ستبحث الرد على الهجوم الإيراني تلتئم الآن، موضحة أن نطاق الهجوم الإيراني كان ضعف حجم الهجوم الذي وقع في أبريل الماضي.
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الإيراني.
ولفتت قالت القناة 12 العبرية، إلى أن جيش الاحتلال سوف يهاجم بقوة هذه الليلة في مناطق بالشرق الأوسط.

بنيامين نتنياهو جو بايدن إيران وإسرائيل الصواريخ الإيرانية
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