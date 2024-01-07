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BBC

جيش الاحتلال: سلاح الجو يعمل في أجواء لبنان بكل حرية وسهولة

09:23 م الأحد 07 يناير 2024

المتحدث باسم جيش الاحتلال

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مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن إسرائيل مصممة على إبعاد حزب الله عن الحدود في الجبهة الشمالية.

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل التركيز على تفكيك قوات حماس في قطاع غزة، مؤكدا أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل في أجواء لبنان بكل حرية وسهولة.

فيما أشار رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي، إلى أن الجيش يكبد حزب الله ثمنا باهظا، لافتا إلى أنه في حال اندلعت الحرب سيقاتل جيش الاحتلال بشراسة.

ونوّه هاليفي إلى أن إسرائيل ستخلق واقعا جديدا بالشمال وستعيد الأمن للسكان حتى لو تطلب الأمر فتح جبهة إضافية، مؤكدا أن جيش الاحتلال يواصل الضغط على حزب الله وسيغير الوضع الأمني الحالي عبر هذه المواجهة أو سيصعدها.

سلاح الجو الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله

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