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BBC

اليابان: انفجار في محطة للطاقة الحرارية

11:58 ص الأربعاء 31 يناير 2024

اليابان

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طهران - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء، نقلاً عن فرقة الإطفاء أن انفجارًا وقع في محطة للطاقة الحرارية في اليابان.

وذكرت التقارير أن النيران اشتعلت في نظام الغلايات، في محطة "تاكيتويو" بالمدينة التي تحمل نفس الاسم في منطقة "آيتشي".

وشوهد العديد من الحرائق الصغيرة والدخان الأسود في الصور التلفزيونية. وكان رجال الإطفاء يتعاملون مع الحريق.

ولم يعرف في بادئ الأمر ما إذا كان هناك أي ضحايا. ولم تكن هناك أي معلومات في بادئ الأمر أيضا عن سبب الانفجار.

وتردد أن محطة الطاقة، التي تشغلها شركة "جي.إي.آر.إيه" تعمل بالفحم وما تعرف بـ"الكتلة الحيوية الخشبية".

اليابان طهران محطة للطاقة الحرارية

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