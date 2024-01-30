إيران تستدعي السفير البريطاني لديها احتجاجًا على اتهامات لندن



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أنها استدعت السفير البريطاني لإبلاغه "احتجاج طهران الشديد" في مواجهة "اتهامات" لندن لإيران.

وقال البيان الإيراني "في أعقاب الاتهامات المستمرة للنظام البريطاني ضد إيران، تم استدعاء سيمون شيركليف، السفير البريطاني في طهران، إلى وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم" وتم إرسال "الاحتجاج الشديد" لبلادنا إليه".

يشير البيان الصحفي للوزارة، دون تحديد سبب هذا الاحتجاج، الذي يأتي بعد عدة تحديات بريطانية لموقف إيران في التوترات الإقليمية.