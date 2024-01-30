إعلان

BBC

إيران تستدعي السفير البريطاني لديها احتجاجًا على اتهامات لندن

05:34 م الثلاثاء 30 يناير 2024

إيران تستدعي السفير البريطاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أنها استدعت السفير البريطاني لإبلاغه "احتجاج طهران الشديد" في مواجهة "اتهامات" لندن لإيران.

وقال البيان الإيراني "في أعقاب الاتهامات المستمرة للنظام البريطاني ضد إيران، تم استدعاء سيمون شيركليف، السفير البريطاني في طهران، إلى وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم" وتم إرسال "الاحتجاج الشديد" لبلادنا إليه".

يشير البيان الصحفي للوزارة، دون تحديد سبب هذا الاحتجاج، الذي يأتي بعد عدة تحديات بريطانية لموقف إيران في التوترات الإقليمية.

السفير البريطاني لندن إيران طهران

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* الدولار وصل إلى 62 جنيها.. الجنيه ينخفض لمستوى قياسي في العقود الآجلة
* وزير الرياضة يحسم مصير اتحاد الكرة بشكل نهائي
* لماذا قد لا يحتاج البنك المركزي لرفع كبير للفائدة في حالة خفض الجنيه؟