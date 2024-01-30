الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي المانحين الرئيسيين للأونروا

نيويورك - (بي بي سي)

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك "المانحين الرئيسيين" لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي اتُهم 12 من موظفيها بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر في إسرائيل، حسبما قال المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش.

وقال ستيفان دوجاريك للصحفيين "على المستوى الشخصي، شعر الأمين العام بقلق بالغ من الاتهامات ضدّ موظّفي الأونروا".

لكنّ المتحدث شدد على أنّ رسالة جوتيريش إلى المانحين، خصوصا إلى أولئك الذين علّقوا مساهماتهم، تتمثّل في أن يتمّ على الأقلّ "ضمان استمرار عمليّات الوكالة بينما لدينا عشرات الآلاف من الموظّفين المتفانين العاملين في المنطقة".

والتقى جوتيريش صباح الإثنين الممثّلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، على أن يعقد اجتماعا بعد ظهر الثلاثاء في نيويورك مع المانحين الرئيسيين للأونروا، وفق دوجاريك.

وأشار المتحدث إلى أنّ جوتيريش تواصل مع قيادة الأونروا والجهات المانحة، وكذلك مع قادة في المنطقة بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللذين تحدّث معهما الاثنين.