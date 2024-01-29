أنباء عن انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بدوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق .

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم ، إن انفجارات عنيفة دوت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، تعتبر أحد مقرات ميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني".

ووفق المرصد، جاء ذلك وسط تصدي للدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام في محاولة للتصدي للصواريخ، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.