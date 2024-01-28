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BBC

لابيد: مؤتمر الاستيطان في غزة هو وصمة عار على نتنياهو

09:43 م الأحد 28 يناير 2024

يائير لابيد

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مصراوي
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم الأحد، إن مؤتمر الاستيطان في غزة الذي يشارك فيه وزراء من حزب الليكود هو وصمة عار على نتنياهو.
وأكد لابيد أن مؤتمر بحث الاستيطان في غزة يلحق الضرر بالصفقة المحتملة ويعرض قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للخطر.
وفي وقت سابق من اليوم قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن 12 وزيرا إسرائيليا بعضهم من الليكود المتطرف الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شاركوا في مؤتمر حول إعادة المستوطنات إلى قطاع غزة.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن المؤتمر الذي حضره 12 وزيرا من حكومة نتنياهو بحث الاستيطان بقطاع غزة وتشجيع تهجير الفلسطينيين منه.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال، إن الرد على ما حدث يوم 7 أكتوبر يجب أن يكون عودة الاستيطان في قطاع غزة.
وأكد بن غفير أنه إذا أراد إسرائيل عدم تكرار السابع من أكتوبر فيجب أن تسيطر على الأرض وتشجع على الهجرة وتشرّع قانون الموت "للمخربين"، زاعما أن عليهم تطبيق ما نصت عليه "توراتنا وتشجيع أهل غزة على مغادرتها".
وادّعى بن غفير أن هذه الأرض تعود لهم وستظل كذلك إلى الأبد وعلى الحكومة اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك.

يائير لابيد المعارضة الإسرائيلية مؤتمر الاستيطان حرب غزة بنيامين نتنياهو

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