الحوثيون: أمريكا لن تمنعنا من عمل واجبنا الإنساني والأخلاقي تجاه غزة

مصراوي

قال الناطق باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأحد، إن ما يعانيه أطفال ونساء غزة يدفع قواته لمواصلة عملياتها ضد سفن إسرائيل والأخرى المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكد الناطق باسم الحوثيين، أن أمريكا ولا غيرها لن تستطيع أن تحول بين اليمن وعمل الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه غزة.

وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، إلى أن المبعوث الأمريكي لم يأت رسول سلام وإنما لتسويق الحرب على اليمن مجددا.