إعلان

BBC

الحوثيون: أمريكا لن تمنعنا من عمل واجبنا الإنساني والأخلاقي تجاه غزة

07:23 م الأحد 28 يناير 2024

يحيي سريع

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الناطق باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأحد، إن ما يعانيه أطفال ونساء غزة يدفع قواته لمواصلة عملياتها ضد سفن إسرائيل والأخرى المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكد الناطق باسم الحوثيين، أن أمريكا ولا غيرها لن تستطيع أن تحول بين اليمن وعمل الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه غزة.

وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، إلى أن المبعوث الأمريكي لم يأت رسول سلام وإنما لتسويق الحرب على اليمن مجددا.

يحيي سريع الحوثيين اليمن أمريكا فلسطين إسرائيل غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأردن: الهجوم على القوات الأمريكية صباح اليوم لم يقع داخل أراضينا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - "وقع بالإيميل".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البنك لضم أبو جبل
* المصرية للاتصالات ترفع أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع
* القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو