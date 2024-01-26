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BBC

اندلاع حريق نتيجة إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرقي عدن باليمن

08:40 م الجمعة 26 يناير 2024

اندلاع حريق نتيجة إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب ش

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وكالات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت، مساء الجمعة، تقريراً يفيد بوقوع حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الشرقي من عدن اليمنية. وأضافت أن السلطات تحقق في الأمر.

وجاء في بيان الهيئة: "تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً قبالة ساحل عدن اليمنية، وتعمل السلطات على كشف ملابسات الحادث، كما ننصح السفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه".

وصنفت هيئة التجارة البحرية البريطانية الحادث على أنه هجوم تعرضت له إحدى السفن، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت شركة أمبري البريطانية للملاحة اندلاع حريق نتيجة إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرقي عدن، مضيفةً أن طاقم السفينة بخير.

يأتي هذا بينما يشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما دفع عدة شركات شحن على سلك مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.

من جهتها شنت القوات الأمريكية والبريطانية عدة ضربات على أهداف للحوثيين في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء والحديدة، لوقف التهديد الذي تشكله الميليشيا على الملاحة الدولية.

عدن هيئة التجارة البحرية البريطانية السفن التجارية البحر الأحمر مضيق باب المندب

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