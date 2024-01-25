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BBC

إعلام عبري ينشر الشروط التي وضعتها حماس لصفقة تبادل أسرى جديدة

09:58 م الخميس 25 يناير 2024

كتائب القسام

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مصراوي

قالت القناة الـ12 العبرية، إن حماس وضعت شروطًا للموافقة على صفقة تبادل أسرى والتي على رأسها، 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي.

وتابعت القناة العبرية مساء الخميس، أن من بين الشروط أيضَا انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية، أن حماس اشترطت تهدئة ما بين 10 - 14 يومًا قبل الإفراج عن أي أسير إسرائيلي، إضافة إلى تهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة.

وفي وقت سابق، قالت المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية، بعد الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى المحكمة، لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة، والذي من المتوقع أن يصدر غدا الجمعة.

وتابعت حماس في بيان لها مساء الخميس: "في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف إطلاق النار ، فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم العدو بذلك".

وأضافت الحركة: " ستطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلق الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها".

وأشارت حماس: "يجب على العدو الصهيوني إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار".

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