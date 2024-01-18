نتنياهو رفض مقترحًا من بلينكن يتعلق بتطبيع العلاقات مع السعودية

بي بي سي

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اقتراحا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقضي بتطبيع السعودية العلاقات مع إسرائيل مقابل موافقة الحكومة الإسرائيلية على تزويد الفلسطينيين بمسار نحو إقامة الدولة.

أبلغ نتنياهو بلينكن خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الأربعاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لم تذكر أسماءهم.

ورد بلينكن بأنه لا يمكن إزالة حماس من خلال الوسائل العسكرية وحدها وأن فشل القادة الإسرائيليين في الاعتراف بذلك سيؤدي إلى أن التاريخ يعيد نفسه، كما قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل، مؤكداً هذه التفاصيل من تقرير شبكة إن بي سي.