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BBC

الرئيس الإسرائيلي: نحن بحاجة إلى قوى إقليمية ودولية لإعادة إعمار غزة بما يتوافق مع أمننا

12:11 م الخميس 18 يناير 2024

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

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مصراوي

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن ما يحدث حاليا ليس حربا بين إسرائيل وحماس بل بيننا وبين إمبراطورية الشر التي تنطلق من إيران.

وأضاف رئيس دولة الاحتلال: "أنه طالما دعمت السلام مع جيراننا ولكن هناك مجتمعات تدعم الإرهاب الذي يتمثل في حماس وفق ما قوله"، مشيرا إلى أن المعركة معقدة للغاية ويجب التصدي للإرهابيين إذا أردنا القيام بالأمر الصائب.

وأكمل الرئيس الإسرائيلي، أننا نحن بحاجة إلى قوى إقليمية ودولية قوية تعمل على إعادة إعمار غزة بما يتوافق مع أمن إسرائيل، موضحا أننا ملتزمون بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولكن الأسرى الإسرائيليين لا يحصلون على أي مساعدة، مضيفا أن إطلاق سراح الأسرى أولوية بالنسبة لنا وأساس لوضع حد للحرب في غزة.

إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي إعادة إعمار غزة حركة حماس

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