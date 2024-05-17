مسؤولون: إجراء العملية الثانية لرئيس وزراء سلوفاكيا فيكو

(د ب أ)

قال مسؤولون في الحكومة وفي المستشفى التي يعالج بها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إن الأطباء أجروا عملية جراحية ثانية له اليوم الجمعة، وذلك بعد يومين من محاولة اغتياله.

ونقلت وكالة أنباء تاسر السلوفاكية عن روبرت كاليناك، نائب رئيس الوزراء السلوفاكي، وميريام لابونيكوفا مديرة مستشفى العاصمة الإقليمية بانسكا بيستريتسا، قولهما إن الإجراء كان بمثابة "خطوة معيارية"، وذلك دون ان يكشفا عن مزيد من التفاصيل.

ولا يزال فيكو /59 عاما/ في العناية المركزة ومن غير الواضح ما إذا كان سيتعافى بشكل كامل.

وكان فيكو قد أُصيب بأربع طلقات وخضع لعملية جراحية استغرقت خمس ساعات في مستشفى بانسكا بيستريتسا أمس الأول الأربعاء، حسب أحدث المعلومات التي أعلنها كاليناك ووزير الداخلية ماتيوش شوتاج إشتوك في وقت سابق.

وقال كاليناك إن خطورة الإصابات قد تجعل التعافي صعبا، وأضاف حتى لو تجاوب فيكو مع العلاج في المستشفى، فلا يوجد حتى الآن يقين نهائي "بأننا تجاوزنا الخطر."

وأوضح خبراء في المجال الصحي أن المضاعفات بعد العملية قد تظل مهددة لحياة فيكو. وينوب كاليناك عن فيكو أثناء غيابه.

وأهاب المكتب بوسائل الإعلام والسياسيين والرأي العام الالتزام بنشر المعلومات المؤكدة رسميا فقط، مضيفا أن معلومات غير صحيحة وتكنهات مضللة قد جرى نشرها أيضا من جانب وسائل الإعلام.

وأعرب رئيس سلوفاكيا الأسبق إيفان جاسباروفيتش اليوم الجمعة عن أمله في التغلب على انقسام عميق يسود البلاد في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها فيكو.

واشتكى جاسباروفيتش البالغ من العمر 83 عاما في حديث للتلفزيون التشيكي العام من أن "سلوفاكيا منقسمة تماما".