الأونروا: الحصار الإسرائيلي هو القاتل الصامت للكثيرين في غزة

مصراوي

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني بعد زيارته لغزة، اليوم الأربعاء، إن عدد سكان رفح جنوبي القطاع تضاعف أربع مرات تقريبا وبلغ عددهم أكثر من 1.2 مليون نسمة.

وأشار لازاريني إلى أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بما يصل إلى 10 أضعاف وأن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة لا يملكون ما يكفي من الأدوية.

وأوضح لازاريني أنه لم يسمح له بزيارة شمال قطاع غزة ولا يزال الوصول إلى المنطقة مقيدا للغاية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بدخول المزيد من المساعدات.

وأكد المفوض العام للأونروا أن الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة هو القاتل الصامت للكثيرين في القطاع.