إسرائيل تزعم قتل زعيم خلية خططت لهجوم واسع النطاق

رام الله - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل زعيم خلية مسلحة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل كانت تخطط لشن "هجوم إرهابي واسع النطاق" على إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر قناته على تليجرام، إن عبد الله أبو شلال "لقي حتفه خلال هجوم جوي دقيق".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أبو شلال كان رئيس "البنية التحتية الإرهابية في مخيم بلاطة للاجئين" بمدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شخص لكنها قالت إنه لم يكن من الممكن بعد تحديد هوية الجثة المتفحمة.

وذكرت تقارير فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على مخيم بلاطة. وردا على ذلك، تم الدعوة إلى إضراب عام في نابلس.

وأعلنت كتائب الأقصى المقربة من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القتلى الثلاثة هم من أعضائها.

وذكرت كتائب الأقصى ثلاثة أسماء، ولم يكن من بينهم أبو شلال. وذكرت تقارير أن عائلة أبو شلال نفت مقتله.

ولم يكن من الممكن في البداية التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أبو شلال كان مسؤولا عن تنفيذ عدة هجمات خلال العام الماضي، منها إطلاق نار في القدس أسفر عن إصابة شخصين، وهجوم تفجيري ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيب فيه جندي في أكتوبر الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الخلية جرى تمويلها وتوجيهها من قبل مصادر إيرانية عملت مع قوات في قطاع غزة والخارج. وبالمثل لم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتدهورت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل كبير منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 340 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ ذلك الحين.