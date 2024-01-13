حماس: أمريكا وحلفاؤها تعاملوا مع الكيان الصهيوني منذ إنشائه كدولة فوق القانون

مصراوي

قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إن الاحتلال لم ينجح في تحقيق أي من أهدافه المعلنة في غزة رغم الجرائم المرتكبة.

وأضاف القيادي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن العدو لن يستطيع أن ينال من عزيمة مقاومينا في الميدان، موضحا أن الاحتلال مني بخسارة استراتيجية يوم السابع من أكتوبر والفشل يلاحقه باستمرار.

وتابع حمدان، أن شعبنا أفشل كل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار لم تبدأ يوم السابع من أكتوبر بل منذ أكثر من 100 عام، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفاؤها تعاملوا مع الكيان الصهيوني منذ إنشائه كدولة فوق القانون.

وأكمل القيادي في حماس، أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية في إطار العمل من أجل تخليص شعبنا من الاحتلال، موضحا أن العملية استهدفت المواقع العسكرية المحيطة بقطاع غزة ولم تستهدف أيا من المدنيين، قائلا: " المزاعم بقيام أفراد حماس بقتل المدنيين يوم السابع من أكتوبر ثبت كذبها".

وتابع، أن العدوان على المدنيين في غزة سلوك منهجي للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أننا على ثقة بأن أي تحقيقات نزيهة وموضوعية ومستقلة سوف تؤكد صدق روايتنا وكذب الاحتلال، قائلا: "نثمن ما قامت به جنوب إفريقيا برفع قضية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية"، مجددا الدعوة لكل الدول إلى الانضمام الرسمي للدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا.

وأضاف حمدان، أننا نتطلع لأن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا عاجلا بوقف العدوان فورا ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني.