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BBC

حماس: فقدنا الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بالقطاع منذ عام 2014

06:25 م السبت 13 يناير 2024

كتائب القسام

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مصراوي
قالت كتائب القسام، الذارع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إننا فقدنا الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بالقطاع منذ عام 2014.
كانت القسام قالت إن مجاهديها تمكنوا من استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بصاروخ أرض-جو، بينما استهدفت القسام جرافة عسكرية ودبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بعبوات "شواظ" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية"، وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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