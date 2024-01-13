إعلان

BBC

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

02:45 ص السبت 13 يناير 2024

مجلس الأمن الدولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

-(أش أ):
بحث مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الوضع المتدهور في قطاع غزة، يوم الجمعة، حيث دعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.


وانتقد العديد من مبعوثي الدول دعوات السياسيين والمشرعين الإسرائيليين بتهجير الفلسطينين قسرا- وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

ونوهت الدول المشاركة إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات المنقذة لحياة الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل.

ودعت فرنسا وروسيا والصين والجزائر إلى أن تتركز الجهود على الفور نحو وقف دائم لإطلاق النار، بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكدت الولايات المتحدة على موقفها من ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين وشاركتهم الرأي المملكة المتحدة ومعظم باقي الدول في الاجتماع.

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام حوثي: بريطانيا وأمريكا تستهدفان صنعاء بغارات جديدة لليوم الثاني

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إعلام حوثي: بريطانيا وأمريكا تستهدفان صنعاء بغارات جديدة لليوم الثاني
قرار جديد من وزير الرياضة بشأن مشاهدة كأس الأمم الأفريقية مجانا
بيان عاجل من مصر بشأن الهجوم الجوي الأمريكي البريطاني على اليمن.
أمطار غزيرة ورعدية على 6 محافظات غدًا.. الأرصاد تحدد التفاصيل