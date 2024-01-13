مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

-(أش أ):

بحث مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الوضع المتدهور في قطاع غزة، يوم الجمعة، حيث دعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.



وانتقد العديد من مبعوثي الدول دعوات السياسيين والمشرعين الإسرائيليين بتهجير الفلسطينين قسرا- وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

ونوهت الدول المشاركة إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات المنقذة لحياة الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل.

ودعت فرنسا وروسيا والصين والجزائر إلى أن تتركز الجهود على الفور نحو وقف دائم لإطلاق النار، بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكدت الولايات المتحدة على موقفها من ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين وشاركتهم الرأي المملكة المتحدة ومعظم باقي الدول في الاجتماع.