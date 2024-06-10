مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل

وكالات

قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، إن الأشهر الثمانية الماضية كانت مدمرة للمدنيين في غزة، ومن المستحيل العثور على ملاذ آمن في غزة.

وأضافت المندوبة الأمريكية، أنه لا نزال ندعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة، موضحة أن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور وحماس لم تفعل أي شيء لحماية المدنيين.

وتابعت توماس، أن الأسر في غزة تحاول إيجاد الطعام وتوفير التعليم والمسنون لا يجدون الأدوية، مضيفة أن كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وأوضحت المندوبة الأمريكية، أن الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة التي تمهد لتسوية سياسية.

وأكملت، أن الصفقة أيدتها دول في المنطقة والدول الصناعية السبع الكبرى، قائلة: "ننتظر أن توافق حماس على الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية".

وتابعت: "ندعو حماس لقبول الصفقة التي تؤدي لوقف إطلاق النار ونحث الطرفين على تطبيقها دون شروط"، موضحة أننا نريد وقفا دائما لإطلاق النار تأمن فيه إسرائيل ويعيد به الفلسطينيون بناء حياتهم.