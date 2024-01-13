إعلام حوثي: بريطانيا وأمريكا تستهدفان صنعاء بغارات جديدة لليوم الثاني



مصراوي

أعلنت وسائل إعلام حوثية، للأنباء أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، استهدفتا العاصمة اليمنية صنعاء، بغارات جوية لليوم الثاني على التوالي.

وفي وقت سابق قالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إن الضربات باليمن جاءت بعدما ثبت أن الخيارات غير العسكرية لا تكفي لردع التهديد.

وتابعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، خلال كلمتها أمام مجلس الأمن الجمعة، أن الضربات باليمن كانت ضرورية ومتناسبة ومتسقة مع القانون الدولي.

وأوضحت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، أن الضربات باليمن هدفها إضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم على السفن.