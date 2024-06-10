"مصير مجهول".. مخاوف من وفاة نائب رئيس مالاوي في حادث تحطم طائرة

كتب- محمود عبدالرحمن:

تزايدت المخاوف في مالاوي بشأن سلامة نائب الرئيس، ساولوس تشيليما، بعد ورود تقارير عن حادث تحطم طائرة في غابة تشيكانجاوا.

ووفقا لموقع "ملاوي 24"، كان تشيليما على متن مروحية تابعة لقوات دفاع مالاوي في طريقه لحضور جنازة المحامي رالف كاسامبارا، ولكن الطائرة واجهت صعوبات في الهبوط بمطار مزوزو بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت التقارير إلى أن المروحية قد تكون تحطمت أثناء العودة، حيث أفاد شهود عيان بوقوع حادث في منطقة غابات تشيكانجاوا، ويُعتقد أن الطائرة التي تقل تشيليما هي التي تعرضت للحادث.

وأكدت الحكومة، أنها فقدت الاتصال بالطائرة منذ الساعة 10 صباحًا، مما يزيد من القلق حول مصير نائب الرئيس.

وأصدر مكتب الرئيس ومجلس الوزراء في مالاوي بيانًا، يوضح تفاصيل الحادث المأساوي الذي تعرضت له الطائرة التابعة لقوات دفاع مالاوي، والتي كانت تقل نائب الرئيس، الدكتور ساولوس كلاوس تشيليما، وتسعة آخرين.

وغادرت الطائرة ليلونجوي صباح اليوم الاثنين في الساعة 09:17، وكان من المقرر أن تهبط في مطار مزوزو الدولي الساعة 10:02، ولكنها فشلت في الهبوط.

وعلى الرغم من الجهود المستمرة من سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة، إلا أنها لم تنجح في ذلك منذ خروج الطائرة عن نطاق الرادار.

وأبلغ قائد قوات دفاع مالاوي، الجنرال فالنتينو فيري، الرئيس الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا بالحادث، حسبما ذكر كولين زيمبا، سكرتير الرئيس ومجلس الوزراء.

ونتيجة للحادث، ألغى الرئيس تشاكويرا رحلته المقررة إلى جزر البهاما وأمر بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة.

وتشير التقارير إلى أن هاتف نائب الرئيس تشيليما كان متاحًا آخر مرة حوالي الساعة 10:30 صباحًا، ومن المتوقع أن تعود الطائرة إلى ليلونجوي بعد ساعة واحدة على الأكثر من مغادرتها مزوزو.

الموقف ما زال قيد المتابعة، وكل الجهود مستمرة للعثور على الطائرة وأي ناجين محتملين.